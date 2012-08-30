〔中港股业绩〕交通银行上半年净利同比增17.8%,略高于市场预期

标题新闻：英国议会上院投票支持修改政府提交的脱欧议案，要求公布保护欧盟公民权益的提议
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路透上海8月30日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周四公布,上半年净利同比增长17.78%,略高于市场预期,主因利息净收入以及中间业务收入增长.
中报显示,上半年该行实现净利润310.9亿元人民币,去年同期为263.96亿元;实现每股收益0.50元.
此前,六位分析师预期交通银行上半年净利的平均值为297亿元.
截止6月末,该行不良贷款比率为0.82%,资本充足率为12.57%.
交通银行A股周四收报4.39元,过去一个月上涨3.08%.(完)
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--发稿 林琦/边竞; 审校 张喜良
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