《全球主要央行动态》--8月30日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月23日-8月30日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美联储主席贝南克在致国会一个监督委员会的信中表示,美联储有空间出台额外货币刺激举措以提振美国经济.[ID:nSB1744030]

美联储当前考虑一种非常规货币政策的新手段,这将令联储有更多的弹性空间来裁量刺激措施的规模.尽管不能确定会推出新措施,而且任何新措施推出的时机仍存疑,但一些官员已经表示,任何新一轮的资产购买,也就是量化宽松,将是开放式的,也就是不会受限于固定规模和时间框架. [ID:nSB1745230]

两位美联储官员对美国出台进一步宽松政策表达了大相径庭的看法,一位官员侧重于权衡采取进一步行动的益处和风险,另一位则强调需要立即采取行动.不过克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托和芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯基本上秉持他们先前的立场,对于美联储最终是否将采取进一步行动以扶助经济复苏,并没有给予什么深入阐述.[ID:nSB1746524]

美联储会议记录显示,波士顿联邦储备银行再度希望下调贴现率至0.5%,而堪萨斯城联储银行则希望上调贴现率25个基点至1%.但会上,美联储跟从其他10家联储银行的建议,维持贴现率在目前的0.75%不变.美联储在7月31日至8月1日会议上维持联邦基金利率在近零水准不变,但指出经济成长已经放缓,可能需要进一步放宽货币政策.[ID:nSB1748518]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在一篇评论文章中称,该央行有时必须要采取"非常规的措施",以确保履行稳定物价的使命.这篇文章旨在平息德国对于ECB政策措施的忧虑.ECB当前正在起草新的债券购买计划,借以压低西班牙和意大利的借款成本.预计德拉吉会在9月6日的ECB政策会议后公布细节.不过德国央行反对该计划. [ID:nSB1750284]

意大利日报Il Sole 24 Ore报导称,欧盟委员会将探讨一项新提议,即欧元区内的所有银行,不管它们是否具有系统重要性,都应当服从欧洲央行被新赋予的监管职能. [ID:nSB1749818]

欧洲央行执委亚斯穆森表示,欧洲央行将对新购债计划进行量身打造,以打消任何对国家融资的疑虑.亚斯穆森此举意在安抚德国央行的担忧情绪.亚斯穆森称,新购债计划将确保那些欧洲央行所购买公债的国家不会弱化改革.他并未透露ECB将在何时开始行动,但明确表示尽管面对德国央行反对,计划仍将会推进.[ID:nSB1746132]

**英国**

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)称,假如不会导致一些银行减少放贷,他更倾向于选择降息,而不是购买资产这样的量化宽松政策.[ID:nSB1743158]

英国央行为其招致储蓄者和领取退休金者批评的公债购买措施辩护,称若没有刺激措施,衰退程度会更深、多数英国民众的处境会更差. [ID:nSB1740810]

**日本**

日本央行总裁白川方明警告称,中国经济加速的时间可能会推迟,加之日圆升值,或增加日本经济复苏难度,暗示如果风险进一步升高,央行准备祭出货币刺激政策.[ID:nSB1743172]

日本央行副总裁西村清彦表示,全球金融危机时期,包括日本在内的发达国家央行已用尽了传统的货币政策选项,不过仍有采取非常规措施刺激增长的空间.[ID:nSB1747766]

**中国**

中国人民银行行长周小川称,中国经济增长下行压力仍然较大,维护金融稳定亦面临新的挑战,因此要加快重点领域和关键环节改革,完善逆周期宏观审慎管理框架. [ID:nSB1742600]

中国人民银行研究局发布的报告称,将进一步推进利率市场化改革,初步考虑是逐步实现政策利率由存贷款基准利率向公开市场操作利率转化. [ID:nSB1744732]

**澳洲和新西兰**

澳洲央行总裁史蒂文斯周五表示,现在说澳洲矿业繁荣已经结束还为时尚早.在矿商削减巨额扩张计划与收购交易之际,其讲话令围绕澳洲经济前景的争论更加激烈.[ID:nSB1742408]

**巴西**

巴西央行连续第九次调降指标利率,降息至纪录低位7.5%,暗示由于巴西经济开始复苏,持续一年的降息周期可能结束.[ID:nSB1751360]

**印度**

印度央行表示,抗击通胀仍是其货币政策的基石,而且还敦促该国政府削减支出.该央行还表示,尽管经济增速放缓,但不太可能很快下调利率. [ID:nSB1740924]

(完)