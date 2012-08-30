〔路透基点〕丽新发展三年期贷款案获12家银行参与,并被超额认贷--RLPC

路透香港8月29日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,12家银行已参与丽新发展有限公司的22亿港元(2.836亿美元)三年期贷款,承贷规模超过60亿港元.

消息人士透露,参与银行包括澳新银行、交通银行、东亚银行、法国巴黎银行、创兴银行、星展银行、恒生银行、汇丰银行、中国工商银行(亚洲)、上海商业银行、上海浦东发展银行和渣打银行.

消息人士表示,银行可能会削减承贷规模.

一如先前报导,该交易平分为分期摊还贷款和循环信用贷款两部分.

消息人士称,该贷款包含所有费用的价码约为250个基点,利率为香港银行间拆放款利率(Hibor)加码200个基点.循环信用贷款有一笔40个基点的承诺费.

该贷款按季度不等额的方式偿还,分12季还清,第一年每季偿还1,375万港元,第二年每季1,650万港元,第三年前三季每季2,200万美元,到期时偿还剩余金额.

资金将用于为2009年取得的10亿港元贷款再融资,以及用作营运资本.2009年的贷款将于12月到期,当时参贷的银行包括东亚银行、永丰银行、创兴银行、花旗集团、大新银行、星展银行、南洋商业银行、上海商业银行、永亨银行和永隆银行.(完)