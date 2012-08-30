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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 10:31 BJT

〔东京美债〕公债价格在亚洲几无变动,在七年期公债标售前或下跌

路透东京8月30日电---美国公债周四在亚洲盘中几无变动,10年期美国公债收益率(殖利率)坚守在三周低位附近,市场人士寻求更多欧美可能推出的政策支持的细节.

10年期美国公债收益率US10YT=RR现报1.645%,较美国尾盘水平几无变动,且距离周二所及三周低点1.615%不远.

在日内稍晚七年期公债标售前,美国公债价格或下跌,因交易商为新债供应腾出空间.此次标售是本周990亿美元公债供应中的最后一批.

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