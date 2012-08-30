〔美国个股〕杜邦本周将达成出售汽车漆业务的交易--消息

其中一位消息人士称,交易规模很可能在48亿美元左右.这位人士还提醒到,最终细节仍在拟定中.消息人士补充称,剥离高性能涂料业务的有关协商相当复杂,导致双方推迟达成协议.

德银分析师在本月早期致客户的报告中写道,出售汽车漆业务不仅可将利润最低、增长最慢的业务从杜邦业务组合中去掉,还能让杜邦降低负债,在2013年展开价值50亿至100亿美元的收购.(完)