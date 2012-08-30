〔美国个股〕杜邦本周将达成出售汽车漆业务的交易--消息

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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路透纽约8月29日电---三位知情消息人士周三表示,杜邦(DuPont)(DD.N)正接近达成将汽车漆业务出售给私募股权投资公司凯雷集团(CG.O)的交易,为持续长达八个月的业务拍卖划上句号.
其中一位消息人士称,交易规模很可能在48亿美元左右.这位人士还提醒到,最终细节仍在拟定中.消息人士补充称,剥离高性能涂料业务的有关协商相当复杂,导致双方推迟达成协议.
杜邦和凯雷均拒绝就此置评.
德银分析师在本月早期致客户的报告中写道,出售汽车漆业务不仅可将利润最低、增长最慢的业务从杜邦业务组合中去掉,还能让杜邦降低负债,在2013年展开价值50亿至100亿美元的收购.(完)
--编译 白云;审校 王贯中
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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