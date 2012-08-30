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市场报道 | 2012年 8月 30日 星期四 11:11 BJT

〔美国个股〕杜邦本周将达成出售汽车漆业务的交易--消息

路透纽约8月29日电---三位知情消息人士周三表示,杜邦(DuPont)(DD.N)正接近达成将汽车漆业务出售给私募股权投资公司凯雷集团(CG.O)的交易,为持续长达八个月的业务拍卖划上句号.

其中一位消息人士称,交易规模很可能在48亿美元左右.这位人士还提醒到,最终细节仍在拟定中.消息人士补充称,剥离高性能涂料业务的有关协商相当复杂,导致双方推迟达成协议.

杜邦和凯雷均拒绝就此置评.

德银分析师在本月早期致客户的报告中写道,出售汽车漆业务不仅可将利润最低、增长最慢的业务从杜邦业务组合中去掉,还能让杜邦降低负债,在2013年展开价值50亿至100亿美元的收购.(完)

--编译 白云;审校 王贯中

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