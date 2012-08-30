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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 10:48 BJT

〔日本债市〕公债价格随美债微跌,关注两年期公债标售结果

路透东京8月30日电---日本公债价格周四随美国公债微跌,受供应疑虑影响.但跌幅有限,因投资者继续等待美国货币政策走向的明朗化.

财务省标售2.7万亿(兆)日圆两年期公债,预计进展比较顺利,因日本央行购买新发行两年券中的大部分.

这是第九次两年期公债标售,票面利率定在0.1%.

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