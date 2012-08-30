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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 11:04 BJT

〔标题新闻〕南戈壁称已取消出售蒙古Tsagaan Tolgoi热能煤项目给澳洲Modun Resources的计划

注:南戈壁(SouthGobi Resources Ltd)是一煤矿商,于多伦多证券交易所和香港联交所上市.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8JT4ZS]

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