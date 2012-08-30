〔美国个股〕花旗同意以5.9亿美元了结一起针对CDO的股东诉案

路透纽约8月29日电---花旗集团(C.N)已同意支付5.9亿美元了结一场股东官司,该银行被指隐瞒了上百亿美元的有毒抵押贷款资产.这是与全球金融危机相关的最大和解案之一.

根据相关指控,此前花旗未能及时对大多由次级抵押贷款支持的担保债务凭证(CDO)作出减记,并通过假公济私的交易隐匿风险,最终导致股东遭受严重损失.

花旗集团在和解协议中否认有行为不当.称该协议"朝着解决金融危机时期引发的各类诉案迈出了重要一步",并表示,由此支付的5.9亿美元可通过现有储备金提供.

美国曼哈顿地方法院法官Judge Sidney周三初步批准了这项和解,并将于2013年1月15日进行听证,以决定是否最终通过.(完)