〔美国个股〕花旗同意以5.9亿美元了结一起针对CDO的股东诉案

标题新闻：意大利2月预算赤字约82亿欧元，较上年同期收窄约18亿欧元－财政部
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路透纽约8月29日电---花旗集团(C.N)已同意支付5.9亿美元了结一场股东官司,该银行被指隐瞒了上百亿美元的有毒抵押贷款资产.这是与全球金融危机相关的最大和解案之一.
根据相关指控,此前花旗未能及时对大多由次级抵押贷款支持的担保债务凭证(CDO)作出减记,并通过假公济私的交易隐匿风险,最终导致股东遭受严重损失.
花旗集团在和解协议中否认有行为不当.称该协议"朝着解决金融危机时期引发的各类诉案迈出了重要一步",并表示,由此支付的5.9亿美元可通过现有储备金提供.
美国曼哈顿地方法院法官Judge Sidney周三初步批准了这项和解,并将于2013年1月15日进行听证,以决定是否最终通过.(完)
--编译 丁琦; 审校 高琦
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今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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