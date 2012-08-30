〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下跌,因经济忧虑仍存且商品价格下跌

路透惠灵顿/悉尼8月30日电---澳元和新西兰元周四整体走势沉重,因全球经济成长相关忧虑挥之不去,且大宗商品价格下跌.

澳元兑美元AUD=D4继续缓步跌至1.0318美元,为7月末以来最低.澳元最新报1.0325美元,在纽约尾盘则报1.0355美元.支撑位料在1.0311美元,为200日移动均线切入位.阻力位则在1.0391美元,是周二高位.