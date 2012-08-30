《汇市简讯》美元/菲律宾披索因获利了结和菲国经济增长强劲而下跌

0242GMT * 美元/菲律宾披索因遭获利了结而下跌,亦因菲律宾第二季国内生产总值(GDP)高于预期而下挫 * 美元/披索跌至42.28低位,稍早高点为42.43 * 菲律宾第二季GDP较上年同期增长5.9%,此前预期为增长5.70%,低于第一季增长的6.40% * 菲律宾经济发展局局长指出,政府准备支持经济增长,今年经济增长率将达到5-6%目标区间的高端 * 美元/披索最新报42.29-42.32.(完) --编译 于春红;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=