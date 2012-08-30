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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 11:37 BJT

〔菲律宾经济〕经济发展局局长称,政府准备在必要时支持经济增长

路透马尼拉8月30日电---菲律宾经济发展局局长巴里萨坎(Arsenio Balisacan)周四表示,如果必要的话,该国政府准备支持经济增长,加强对公共基建的支出,以确保今年经济增长率接近5-6%目标区间的高端.

在巴里萨坎对记者讲话前,该国公布第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长5.9%.菲律宾贸易伙伴多元化发展将缓和该国传统出口市场需求放缓的风险.

巴里萨坎还称,近期季风雨和台风仅会对经济增长产生"不太大的影响".(完)

--编译 于春红;审校 张若琪

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