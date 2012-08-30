〔菲律宾经济〕经济发展局局长称,政府准备在必要时支持经济增长

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透马尼拉8月30日电---菲律宾经济发展局局长巴里萨坎(Arsenio Balisacan)周四表示,如果必要的话,该国政府准备支持经济增长,加强对公共基建的支出,以确保今年经济增长率接近5-6%目标区间的高端.
在巴里萨坎对记者讲话前,该国公布第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长5.9%.菲律宾贸易伙伴多元化发展将缓和该国传统出口市场需求放缓的风险.
巴里萨坎还称,近期季风雨和台风仅会对经济增长产生"不太大的影响".(完)
--编译 于春红;审校 张若琪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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