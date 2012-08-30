中国国防部长梁光烈下周将访印度

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里8月29日电---中国国防部长梁光烈下周将对印度进行罕见访问，寻求深化两国军事关系。
梁光烈将是六年来首位访问印度的中国国防部长。这六年间，中印两国均在争议地区附近加强基础设施与军事建设。
印度政府发表声明称，梁光烈将于9月2-6日访问印度，商讨加强边境“和平稳定”等议题。
声明称：“双方还将对加强两国军队间的防务合作进行磋商。”
1962年，中印曾因阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh）和拉达克地区 （Ladakh）主权争端短暂交战。两国当前双边贸易不断增长，但也为亚洲的资源和影响力竞相角逐。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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