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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 11:45 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收低,因投资者在贝南克讲话前转为看空

路透东京8月30日电---日本股市日经指数周四早盘下跌,因市场缺乏买入动因,且担忧美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五不会宣布或暗示即将采取刺激行动.

日经指数.N225早盘收跌0.7%,至9,002.73点,受钢铁企业等景气循环类股拖累,此前公布的美国房屋数据强于预期,令美联储祭出新一轮购债行动的可能性下降.

"简而言之,全球经济尚未呈现曙光,"富国生命投资顾问公司执行长樱井佑记说.

"贝南克至少可以略微放松政策,但即便他真的这样做,也并非魔杖,不一定会改善全球经济."

东证股价指数.TOPX下滑0.7%,至744.65点,交投淡静,早盘成交量仅有90天全日平均成交量的38.2%.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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