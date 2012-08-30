中兴将出席美国国会听证会 回应安全威胁顾虑

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路透华盛顿/香港8月29日电(记者 Jim Wolf/李千仪)---中兴通讯(000063.SZ)称该公司下月将出席一场有关中国企业对美电信基础设施造成安全威胁调查的美国国会听证会。

美国众议院情报永久特别委员会已邀请中兴董事长侯为贵和华为副董事长胡厚昆出席听证会作证。该听证会将了解中兴、华为与中国当局的关系及其他事宜。

中兴美国副总裁米切尔·皮特森(Mitchell Peterson)周三在致路透的声明中称：“中兴计划参加即将到来的国会听证会。”

中兴通讯是全球第五大电信设备制造商。华为是仅次于瑞典爱立信(ERICb.ST)的全球第二大电信设备制造商。华为未立即就是否有高管出席作证置评。

委员会在署期为6月12日的信中要求这两家公司提供他们在过去五年与中国当局的交往细节。

听证会最早可能在9月第二周举行。关于出席作证的高管级别的谈判似乎还在继续。

一位要求匿名的公司消息人士称，中兴董事长侯为贵和中兴美国CEO程立新都不太可能参加，而很可能派出一位负责海外市场的高管出席。

在委员会作出任何声明前，该委员会发言人拒绝对听证会的计划置评。（完）