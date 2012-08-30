〔中国货币市场〕公开市场逆回购利率持稳,隔夜回购续跌七天缩减涨幅(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月30日电---中国央行公开市场周四进行的七天和14天逆回购规模较上周同期明显减少,但利率均持稳.目前银行间市场资金面依旧宽松,质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜续跌,七天品种涨幅则大幅缩减.

交易员称,公开市场逆回购资金供给的减少,或支撑了二级市场同期限回购利率升势.不过从近两个月以来逆回购利率对市场的影响判断,二级市场质押式回购利率料不会长久大幅偏离前者,与其差距保持在一定区间内都属正常.

央行公开市场周四进行了总额400亿元人民币的逆回购操作,其中七天期100亿元,利率持平于3.40%;14天期300亿元,利率持平于3.55%.据此计算,本周公开市场将净回笼540亿元资金.[CN/MMTCN]而上周同期进行的逆回购操作规模则为1,450亿元.

上海一银行交易员称,与上周同期相比,今日公开市场逆回购操作量明显减少.这种情况下七天期回购利率略高于同期逆回购利率也算正常.

"从整体来看,(逆回购)利率还是一个标杆价,在那附近波动都算正常的."她指出.

另外,在短期品种中,14天期品种tCN14DRP=CFXS加权利率今日领涨,稍早并一度高出七天期达20个基点(bp)左右,但随后受一笔大规模、低价格成交打压,目前加权利率与七天期相近;七天期品种方面,今日仍以3.60%的较高价格开盘,此后成交一直围绕在开盘价格附近.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

==============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3923 2.5999 -20.76 3,071.77

七天CN7DRP=CFXS 3.5973 3.5245 +7.28 377.53

14天CN14DRP=CFXS 3.5871 3.3534 +23.37 58.43

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4031 2.6150 -21.19 1,071.94

七天CHICNY7D=CFXS 3.6121 3.5686 +4.35 42.80

------------------------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 5.2450 2.3100 +293.50 358.73

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.1050 2.8000 +30.50 65.57

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1000 2.8650 +23.50 5.66

------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4100 2.6200 -21.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5940 3.5400 +5.40 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.6600 3.3044 +35.56 --

------------------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.3838 2.5992 -21.54 --

七天SHICNYSWD= 3.5842 3.5279 +5.63 --

三个月SHICNY3MD= 3.6314 3.6335 -0.21 --

==============================================================================(完)