(重发)〔中国债市动态〕现券多维持弱势,惟10年期信用产品买需显现

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路透北京8月30日电---中国银行间债市周四早盘现券多延续昨日市况持续偏弱,成交寥寥,惟久期接近10年的企业债买需显现,致该类信用产品收益率被小幅推低.

今日央行公开市场并未进行28天期逆回购操作,且七天和14天逆回购规模较上周同期明显减少.交易员认为,市场对于未来调降存款准备金率"仍未彻底死心",不过预计短期内宽松政策难现.

"今天10年企业债市场还不错,早盘有机构在追...收益率下来4-5个点,"北京一银行交易员称.

上海一券商交易员分析,期限长且评级高的券种符合基金的"胃口",可能是他们的买需刺激了今日10年期企业债收益率的下行.

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行400亿元人民币逆回购操作,期限包括七天和14天,而昨天申报需求的28天期品种则未现身.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼540亿元.[CN/MMTCN]

中国央行公开市场周四进行的七天和14天逆回购规模较上周同期明显减少,但利率均持稳.目前银行间市场资金面依旧宽松,质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜续跌,七天品种涨幅则大幅缩减.[CN/CN](完)