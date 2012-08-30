〔中国汇市〕人民币早盘小幅走弱,近期外盘走势对汇价影响增强

* 人民币早盘小幅走弱

* 美指微升,人民币中间价顺势低开

* 近期外盘走势对人民币汇价影响增强

路透上海8月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四小幅走弱.美元指数.DXY微升,中间价亦对应小幅低开,而近期欧元、美元等外盘货币走势料对人民币汇价影响增强.

交易员们表示,近期视野内人民币汇价一方面是受到中间价牵引,另一方面受到客户结、购汇需求的影响.而后者有赖于经济形势的转变,短期内变数不大,这就令欧元、美元等外盘货币成为主导人民币汇价的因素.

"除非经济情况有所好转,企业活跃性增强,结、购汇需求增强;或者经济更差,导致热钱流出,出现大量购汇盘.但这两种因素近期都不可能出现,那么市场就看中间价是怎么开的就怎么跟着操作."北京一银行交易员称.

北京时间11:28,人民币兑美元即期报6.3530元,上日收报6.3517元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3435元,上日报6.3391元.

他并指出,最近一次汇改以来,央行的态度更倾向于促进人民币汇价市场化,从近期中间价设定与美元指数相关性愈来愈高也能看出来.

北京一外盘交易员表示,市场关注美国QE3和欧债进展,但目前都未形成对欧元、美元走势的明确预期,在该两币种价格上也未有体现.因此如消息面有"大动作",有可能导致外盘货币的大幅波动,影响人民币中间价.

不过上述北京银行交易员也指出,人民币汇价波动的前提是在央行合意的范围内."央行对汇价波动的容忍度比从前大了."他并称.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4530/60,上日尾盘为6.4495.

北京时间11:30,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3563/03元,上一交易日尾盘报6.3550元.

东京汇市欧元周四在亚洲市场早盘仍处于原有区间,因为杰克森霍尔央行人士会议等重大事件临近.不过投资者仍对商品货币敬而远之.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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