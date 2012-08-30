〔美国经济〕约半数小企业主预计未来一年的经济成长仍将疲弱--WSJ

路透8月29日电---据华尔街日报(WSJ)/Vistage小企业首席执行官(CEO)8月调查结果显示,美国799位小企业主中约有一半预计未来一年的经济成长仍将疲弱.

WSJ称,在经济和政治充满不确定的背景下,许多小企业主表示,他们并不打算在近期内增雇人员或增加投资支出.

该调查显示,只有37%的小企业主称计划未来12个月增加工厂和设备支出,此比例较7月调查上升了1%,但仍低于6月调查时的40%.

此外,不到一半的受访企业主称,他们预计会在未来12个月新雇人手.该比例较7月调查基本持平.(完)