〔美国经济〕约半数小企业主预计未来一年的经济成长仍将疲弱--WSJ

标题新闻：意大利2月预算赤字约82亿欧元，较上年同期收窄约18亿欧元－财政部
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路透8月29日电---据华尔街日报(WSJ)/Vistage小企业首席执行官(CEO)8月调查结果显示,美国799位小企业主中约有一半预计未来一年的经济成长仍将疲弱.
WSJ称,在经济和政治充满不确定的背景下,许多小企业主表示,他们并不打算在近期内增雇人员或增加投资支出.
该调查显示,只有37%的小企业主称计划未来12个月增加工厂和设备支出,此比例较7月调查上升了1%,但仍低于6月调查时的40%.
此外,不到一半的受访企业主称,他们预计会在未来12个月新雇人手.该比例较7月调查基本持平.(完)
--编译 侯向明;审校 王兴亚
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今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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