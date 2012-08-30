〔基金观点〕美联储是否将暗示下步行动,两大债券基金经理看法相左

路透纽约8月29日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五是否会在杰克森霍尔会议上暗示延长购债计划,两位知名债券基金经理--葛罗斯(Bill Gross)和冈德拉克(Jeffrey Gundlach)看法相左.

太平洋投资管理公司(PIMCO)联席首席投资官葛罗斯周三向美国国家广播公司商业新闻台称,美联储将在由其主持的全球央行年会上宣布此计划.备受关注的杰克森霍尔央行年会将于周五拉开帷幕.

"我认为,这些政策将在杰克森霍尔会议,或者两周后的美联储会议上推出,届时美联储将拿出更多资金,资产负债表也将随之扩大,"葛罗斯称.

但是,DoubleLine Capital首席投资官暨首席执行官冈德拉克则持不同看法.他向路透表示,预计美联储不会很快祭出又一轮重大刺激举措.

"大规模的购债计划可能会压低10年期公债收益率(殖利率)至美联储期望的低水平附近.但我认为此计划不会在近期推出,"冈德拉克周二称.

葛罗斯指出,贝南克可能暗示将针对名义国内生产总值(GDP)制订目标.他所在的太平洋投资管理公司管理着1.82万亿(兆)美元的资产.

欧洲方面,葛罗斯表示,由于德国宪法法院是否将在9月12日裁决中支持欧洲稳定机制(ESM)尚不明朗,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉"有些束手束脚."

冈德拉克亦称,他仍认为10年期美国公债收益率已接近纪录低位.先前他已在7月12日的网络直播中表达过这个观点.他所在公司管理着逾400亿美元的资产.(完)