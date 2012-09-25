〔新加坡个股〕面包新语计划后年中国门店倍增,中国市场营收贡献过半

路透上海9月25日电---拥有巨大消费潜力的中国市场正吸引全球食品公司争相发展.新加坡面包新语食品集团(BreadTalk)(BRET.SI)计划至2014年其中国面包店门店数倍增,三年内中国市场营收对公司的贡献将超过一半,目前占比为逾三成.

尽管面包新语的竞争对手,例如克莉丝汀(1210.HK)等都在努力提高中国门店网络数量,不过面包新语集团主席郭明忠周二认为,中国烘焙市场未来较长时间内都不会达到饱和.

面包新语面包店计划2014年中国门店数增至550家,目前为260家左右.而面包新语在中国市场加速扩张,亦将促进整个集团旗下其他多个品牌,例如大食代美食广场、拉面玩家、土司工坊等在中国业务的发展.大食代已计划每年在中国开设10-15个分店,目前已在中国开业约30家.

"面包新语(在中国)开业多年,覆盖了很多商场,我们认识了很多发展商,这有利于我们未来业务的拓展."他说,公司旗下大多数门店均位于购物中心或综合广场内,合适的开业位置是保证门店未来盈利的一个关键因素.

他表示,未来几年公司营收年增速会在25-30%左右,而中国市场营收增速更快,将达30-35%.公司计划至2016年营收达10亿坡元,中国将是公司最大的市场.

面包新语集团2011年营收达3.66亿坡元,同比增长20.8%.

他还透露,由于公司目前负债率较低,而且公司盈利和现金流与未来发展较匹配,所以公司不需要进一步通过股权或债权筹集发展所需资金.即使有进一步的资金需要,公司可以通过增加银行信贷来解决.

**中国市场远未饱和**

郭明忠指出,门店数量的扩大,无疑将直接拉动公司营收成长,而且已开业的门店通过挖潜和增效,单店营收每年还会有5-10%的成长.

"中国这么大的市场,未来20年都不会看到饱和的可能性,目前只是刚起步."他说,中国市场人口基数大,经济成长亦相当快,这保证国内烘焙市场能够持续快速成长.

中国巨大的烘焙市场,已吸引包括韩国巴黎贝甜、台湾85度C(美食达人)(2723.TW)、克莉丝汀、元祖等相当多品牌进入,行业竞争已趋白热化.其中克莉丝汀上半年净增74家门店,总门店数达到972家.

业内预计,随着人均可支配收入及消费支出的增长以及食品原料成本上升,2011-2013年国内烘培业销售额复合增长率达13.1%.

面包新语周二收报0.55坡元,跌0.9%.(完)