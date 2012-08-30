〔表格〕德国7月经季节调整ILO就业人口月增2.3万人

标题新闻：英国议会上院投票支持修改政府提交的脱欧议案，要求公布保护欧盟公民权益的提议
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透柏林8月30日电---德国联邦统计局周四公布,德国7月按国际劳工组织(ILO)标准计算的就业人口经季节调整后较前月增加2.3万人,6月为增加2.3万人.
2012年7月 2012年6月 2011年7月
经季节调整就业人口(百万) 41,620 41,597 41,159
较前月变动(人) +23,000 +23,000 +48,000
未经季节调整就业人口(百万) 41,557 41,579 41,093
(完)
浏览德国数据相关新闻,请点选[ECI-DE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 许娜;审校 蔡美珍
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。