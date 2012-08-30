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货币新闻 | 2012年 8月 30日 星期四 14:10 BJT

〔表格〕德国7月经季节调整ILO就业人口月增2.3万人

路透柏林8月30日电---德国联邦统计局周四公布,德国7月按国际劳工组织(ILO)标准计算的就业人口经季节调整后较前月增加2.3万人,6月为增加2.3万人.

2012年7月 2012年6月 2011年7月

经季节调整就业人口(百万) 41,620 41,597 41,159

较前月变动(人) +23,000 +23,000 +48,000

未经季节调整就业人口(百万) 41,557 41,579 41,093

(完)

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--编译 许娜;审校 蔡美珍

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