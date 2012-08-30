〔中港股业绩〕中信银行称高层更替利于国际化,下半年拨备会有所增加

* 高层更替有利于国际化推进--副行长

* 已调整风险管控架构应对不良贷款"双升"

* 新资本管理办法将降该行资本充足率1.3个百分点

* 上半年平台贷余额减少至1,777亿元

* 下半年拨备会有所增加

路透北京8月30日电---中国股份制银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)周四称,该行日前高层更替利于国际化和海外业务的发展协调,属正常调整.公司已对风险管控架构调整,对房地产和地方融资平台贷款加大管理力度.

中信银行副行长曹彤周四在业绩会上强调,是次曾担任该行行长八年的陈小宪升任常务副董事长、中信银行国际董事长,将有利于该行下一步国际化战略的实施,利于海外业务发展的协调,朱小黄接任行长是正常更替,会促进公司业务更大发展.

中信银行公布业绩显示,该行净利润193.73亿元,同比增长28.95%,然不良"双双"微升,不良贷款余额93.93亿元,比上年末增加8.52亿元;不良贷款率0.61%,比上年末微升0.01个百分点.

该行信贷管理部总经理孙建林称,上半年不良反弹与当前经济增速明显放缓的宏观形势相符,该行已采取了一系列应对措施并组建了新的风险管理部,有效控制了贷款质量的平稳变化,不良贷款的增长处于预计范围内.

和建设银行情况相似,中信银行的不良贷款中有62%比例集中在长三角地区,行业则主要集中在制造业和批发零售业.

孙建林并称,中信银行上半年地方政府融资平台贷款余额为1,777亿元,比年初减少143亿,该行已从数量和质量上加强风险管控和结构调整,并已退出了平台贷风险较大的地区.

"经测算,我行平台贷到期最集中的时间为上半年4、5、6月份,下半年平台贷到期相对减少…我们对还款能力较弱的平台贷已采取提前收回的措施,剩下的平台贷质量相对较高."孙建林称.

**下半年会争取增加拨备**

针对二季度拨备力度较弱等问题,该行计划财务部总经理王康表示,上半年计提的拨备较去年年底有所上升,总体计提的拨备是正常稳定的,下半年的拨备安排仍会按照相关标准和要求,特别是拨贷比,与2.5%的监管要求还有一定差距,下半年会争取增加拨备.

中信银行截止6月末,拨备覆盖率为273%,拨贷比较上年末升0.05个百分点至1.67%.

王康并表示,今年央行两次降息,同时扩大利率浮动区间,对商业银行影响非常大,从利差的角度看,对商业银行整体经营有很大影响,利差将收窄,从中长期看,利率市场化是否会使商业银行利差收窄仍有待观察.

他并表示,经测算,明年1月1日将实施的新资本管理办法将使中信银行资本充足率下降1.3个百分点,并将增加计量的风险资产,上半年中信银行已发行200亿的次级债来应对.

上半年,中信银行资本充足率为13.44%,核心资本充足率为10.05%.净息差为2.89%,与去年同期持平.

中信银行A股周四午盘报3.86元人民币,今年来累计跌4.5%;H股报3.7港元,累计跌15%.(完)