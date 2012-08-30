〔澳洲个股〕嘉民集团与加拿大养老金再投5亿美元予中国物流基金

路透上海8月30日电----中国投资公司[CIC.UL]参股的澳大利亚最大上市工业地产集团--嘉民集团(GMG.AX)及加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)周四宣布,进一步提高双方在嘉民中国物流基金的投资,总投资提高一倍至10亿美元.

双方新闻稿指出,本次向基金注资,CPPIB和嘉民集团分别出资4亿和1亿美元.新的注资将使该物流基金在收购和开发方面的动力不断上升.

据新闻稿,嘉民集团首席执行官(CEO)顾嘉民(Greg Goodman)指出,"中国主要市场对优质物流设施的需求持续强劲,在过去三个月,我们于上海、昆山、北京及天津促成约10万平方米的租赁交易.我们相信于中期内,我们主要客户的需求将因物流空间供不应求的情况得以继续巩固,我们的中国业务正迅速扩展."

嘉民中国物流基金由双方合资组建,CPPIB占80%股权,主要在中国内地的黄金地段投资高档物流物业.2009年成立时,其获得1.8亿美元的承诺投资,2011年底双方股东将投资额增至5亿美元.截止6月底,嘉民中国物流基金已在上海、北京、天津、昆山、成都等六个城市投资了12个物流项目,物业组合出租率为100%.

2011年嘉民集团宣布,五年内将在中国的投资由当时的19亿元人民币增至190亿元.其与CPPIB合资的中国物流基金是其投资中国工业地产的主力军.

嘉民是全球最大的已上市工业和商业地产专业基金管理公司之一,目前在全球的资产管理规模达到191亿美元.其竞争对手包括全球最大工业地产商--Prologis(PLD.N)和新加坡的普洛斯(Global Logistic Properties)(GLPL.SI).2009年嘉民集团与中投公司建立战略合作关系,目前中投公司持有嘉民18.2%的有效股权,成为第一大股东.(完)