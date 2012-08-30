《国际主要央行公开市场操作一览》--8月30日

路透上海8月30日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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8/29 买入公债 47.48 08/31/2018 - 08/15/2020

8/28 买入公债 46.46 11/15/2020 - 08/15/2022

8/27 买入公债 18.33 02/15/2036 - 08/15/2042

8/24 卖出公债 -78.00 05/15/2015 - 11/15/2015

8/23 买入公债 17.76 11/15/2022 - 02/15/2031

《本周主要新闻》

--美联储主席贝南克在致国会一个监督委员会的信中表示,美联储有空间出台额外货币刺激举措以提振美国经济.[ID:nSB1744030]

--美联储会议记录显示,波士顿联邦储备银行再度希望下调贴现率至0.5%,而堪萨斯城联储银行则希望上调贴现率25个基点至1%.但会上,美联储跟从其他10家联储银行的建议,维持贴现率在目前的0.75%不变.美联储在7月31日至8月1日会议上维持联邦基金利率在近零水准不变,但指出经济成长已经放缓,可能需要进一步放宽货币政策.[ID:nSB1748518]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/29 七天期反向交易 62.14亿美元 0.63%(固定利率)

8/29 91天期反向交易 97.46 --

8/28 七天期反向交易 1,314.84 0.75%(固定利率)

8/28 七天期定期存款 -2,090.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周三刊载的一篇评论文章中称,该央行有时必须要采取"非常规的措施",以确保履行稳定物价的使命.这篇文章旨在平息德国对于ECB政策措施的忧虑[ID:nSB1750284]

--欧洲央行执委亚斯穆森表示,欧洲央行将对新购债计划进行量身打造,以打消任何对国家融资的疑虑.亚斯穆森此举意在安抚德国央行的担忧情绪.[ID:nSB1746132]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 36,860

上周三 38,550

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当期变化 -1,690

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明警告称,中国经济加速的时间可能会推迟,加之日圆升值,或增加日本经济复苏难度,暗示如果风险进一步升高,央行准备祭出货币刺激政策.[ID:nSB1743172]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三共发行3,010亿台币存单,相较存单到期金额3,137亿,存单发行余额减127亿.[ID:nST0544989]

--台湾央行周二共发行354亿台币存单,相较存单到期金额60亿,存单发行余额增294亿.[ID:nST0544213]

--台湾央行周一共发行3,383.7亿台币存单,相较存单到期金额3,471亿,存单发行余额减87.3亿.[ID:nST0543735](完)

--整理 丁淑琴; 审校 李宏薇

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]