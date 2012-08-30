《国际主要央行公开市场操作一览》--8月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海8月30日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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8/29 买入公债 47.48 08/31/2018 - 08/15/2020
8/28 买入公债 46.46 11/15/2020 - 08/15/2022
8/27 买入公债 18.33 02/15/2036 - 08/15/2042
8/24 卖出公债 -78.00 05/15/2015 - 11/15/2015
8/23 买入公债 17.76 11/15/2022 - 02/15/2031
《本周主要新闻》
--美联储主席贝南克在致国会一个监督委员会的信中表示,美联储有空间出台额外货币刺激举措以提振美国经济.[ID:nSB1744030]
--美联储会议记录显示,波士顿联邦储备银行再度希望下调贴现率至0.5%,而堪萨斯城联储银行则希望上调贴现率25个基点至1%.但会上,美联储跟从其他10家联储银行的建议,维持贴现率在目前的0.75%不变.美联储在7月31日至8月1日会议上维持联邦基金利率在近零水准不变,但指出经济成长已经放缓,可能需要进一步放宽货币政策.[ID:nSB1748518]
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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8/29 七天期反向交易 62.14亿美元 0.63%(固定利率)
8/29 91天期反向交易 97.46 --
8/28 七天期反向交易 1,314.84 0.75%(固定利率)
8/28 七天期定期存款 -2,090.00 0.01%
ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.
《本周主要新闻》
--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周三刊载的一篇评论文章中称,该央行有时必须要采取"非常规的措施",以确保履行稳定物价的使命.这篇文章旨在平息德国对于ECB政策措施的忧虑[ID:nSB1750284]
--欧洲央行执委亚斯穆森表示,欧洲央行将对新购债计划进行量身打造,以打消任何对国家融资的疑虑.亚斯穆森此举意在安抚德国央行的担忧情绪.[ID:nSB1746132]
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 36,860
上周三 38,550
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当期变化 -1,690
金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.
日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.
《本周主要新闻》
--日本央行总裁白川方明警告称,中国经济加速的时间可能会推迟,加之日圆升值,或增加日本经济复苏难度,暗示如果风险进一步升高,央行准备祭出货币刺激政策.[ID:nSB1743172]
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.
《本周主要新闻》
--台湾央行周三共发行3,010亿台币存单,相较存单到期金额3,137亿,存单发行余额减127亿.[ID:nST0544989]
--台湾央行周二共发行354亿台币存单,相较存单到期金额60亿,存单发行余额增294亿.[ID:nST0544213]
--台湾央行周一共发行3,383.7亿台币存单,相较存单到期金额3,471亿,存单发行余额减87.3亿.[ID:nST0543735](完)
--整理 丁淑琴; 审校 李宏薇
全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]
央行相关消息.................................[CEN-CMN]
全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]
全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]
全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]
美国--FEDOPS
欧洲--ECB15
日本--[JP/MMT]
台湾--[TW-CEN-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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