〔表格〕欧元区8月经济景气指数降至86.1,低于市场预估

路透布鲁塞尔8月30日电---欧盟执委会周四公布的欧元区8月经济景气调查报告显示:

* 欧元区8月经济景气指数为86.1(路透预估为87.5),7月为87.9--欧盟执委会

* 欧元区8月企业景气指数为负1.21(路透预估为负1.30),7月为负1.27--欧盟执委会

* 欧元区8月工业景气指数为负15.3, 7月为负15.1; 8月服务业景气指数为负10.8, 7月为负8.5

* 欧元区8月消费者信心指数为负24.6, 7月为负21.5

* 欧元区8月消费者通胀预期指数为26.1, 7月为21.6

以下为调查结果概要:

欧元区:

8月 7月 6月

经济景气 86.1 87.9 89.9

-工业景气 -15.3 -15.1 -12.8

-服务业景气 -10.8 -8.5 -7.4

-消费者信心 -24.6 -21.5 -19.8

-零售贸易景气 -17.3 -15.0 -14.4

-建筑业景气 -33.1 -28.5 -28.1

-消费者通胀预期 26.1 21.6 19.7

-企业景气 -1.21 -1.27 -0.95 (完)

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