〔表格〕欧元区8月经济景气指数降至86.1,低于市场预估

标题新闻：英国议会上院投票支持修改政府提交的脱欧议案，要求公布保护欧盟公民权益的提议
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路透布鲁塞尔8月30日电---欧盟执委会周四公布的欧元区8月经济景气调查报告显示:
* 欧元区8月经济景气指数为86.1(路透预估为87.5),7月为87.9--欧盟执委会
* 欧元区8月企业景气指数为负1.21(路透预估为负1.30),7月为负1.27--欧盟执委会
* 欧元区8月工业景气指数为负15.3, 7月为负15.1; 8月服务业景气指数为负10.8, 7月为负8.5
* 欧元区8月消费者信心指数为负24.6, 7月为负21.5
* 欧元区8月消费者通胀预期指数为26.1, 7月为21.6
以下为调查结果概要:
欧元区:
8月 7月 6月
经济景气 86.1 87.9 89.9
-工业景气 -15.3 -15.1 -12.8
-服务业景气 -10.8 -8.5 -7.4
-消费者信心 -24.6 -21.5 -19.8
-零售贸易景气 -17.3 -15.0 -14.4
-建筑业景气 -33.1 -28.5 -28.1
-消费者通胀预期 26.1 21.6 19.7
-企业景气 -1.21 -1.27 -0.95 (完)
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--编译 许娜;审校 田建华
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