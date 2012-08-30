美国贸易代表柯克将前往东南亚 探讨加深美国与该地区贸易关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月29日电---美国贸易官员称，美国贸易代表柯克将在本周于柬埔寨举行的会谈中，探讨如何加深美国与东南亚快速发展国家的贸易关系。

柯克将参加周四举行的东盟经贸部长年会，并出席东盟-美国商业峰会，该峰会将聚焦创新和数字经济。

柯克此次行程可能还会包括越南。

战略与国际研究中心东南亚问题专家Ernest Bower称，柯克此行传递出重要信号，即奥巴马政府将履行加强与该地区经济联系的承诺。

Bower称，他认为柯克会被要求界定美国加强与东盟经济联系的计划。

最近几年来，美国一直是派副贸易代表马兰提斯（Demetrios Marantis）出席东盟经贸部长年会的。（完）

--编译：程芳 发稿：张家伟

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