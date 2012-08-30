美国贸易代表柯克将前往东南亚 探讨加深美国与该地区贸易关系

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月29日电---美国贸易官员称，美国贸易代表柯克将在本周于柬埔寨举行的会谈中，探讨如何加深美国与东南亚快速发展国家的贸易关系。
柯克将参加周四举行的东盟经贸部长年会，并出席东盟-美国商业峰会，该峰会将聚焦创新和数字经济。
柯克此次行程可能还会包括越南。
战略与国际研究中心东南亚问题专家Ernest Bower称，柯克此行传递出重要信号，即奥巴马政府将履行加强与该地区经济联系的承诺。
Bower称，他认为柯克会被要求界定美国加强与东盟经济联系的计划。
最近几年来，美国一直是派副贸易代表马兰提斯（Demetrios Marantis）出席东盟经贸部长年会的。（完）
--编译：程芳 发稿：张家伟
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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