中国四川攀枝花煤矿瓦斯爆炸,19人遇难

路透上海8月30日电---新华社周四报导称，四川攀枝花肖家湾煤矿瓦斯爆炸事故已造成19人死亡，28人下落不明。中国煤炭行业事故频发，这是今年发生的最大矿难之一。

根据中国官方媒体报导，中国政府安全生产监督部门称，去年全国煤矿事故遇难人数为1,973人。这低于2010年的2,433人和2009年的2,631人。