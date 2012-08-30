中国四川攀枝花煤矿瓦斯爆炸,19人遇难

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月30日电---新华社周四报导称，四川攀枝花肖家湾煤矿瓦斯爆炸事故已造成19人死亡，28人下落不明。中国煤炭行业事故频发，这是今年发生的最大矿难之一。
新华社称，肖家湾煤矿周三发生爆炸事故后，四川省迅速调集全省矿山救援力量赶赴现场；截至目前，已有107名矿工成功脱险。
根据中国官方媒体报导，中国政府安全生产监督部门称，去年全国煤矿事故遇难人数为1,973人。这低于2010年的2,433人和2009年的2,631人。
新华社称，肖家湾煤矿隶属攀枝花市正金工贸有限责任公司，警方正在对矿主进行问询。（完）
--编译：王凤昌 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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