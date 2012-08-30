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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 13:50 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--8月30日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

累计未到期余额:400亿元人民币

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
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2012/9/6        91          3.14          200
     9/13       91          3.05          150
     9/20       91          3.05           50

               当月累计: 400
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2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

累计未到期余额: 3,000亿元

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
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2012/9/4        14          3.60          700
     9/4         7          3.40          650
     9/6        14          3.60          650
     9/6         7          3.40          100
     9/11       14          3.55          600
     9/13       14          3.55          300 

               当月累计: 3,000
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  注:1.中国央行2012年春节长假前公开进行逆回购招标,为公开市场提供
       了新的常规操作工具,因此在表格中新增逆回购未到期统计数据.
     2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完)

  --整理 边竞; 审校 冉莹

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