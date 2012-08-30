《中国公开市场回购未到期一览表》--8月30日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额:400亿元人民币 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2012/9/6 91 3.14 200 9/13 91 3.05 150 9/20 91 3.05 50 当月累计: 400 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 3,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2012/9/4 14 3.60 700 9/4 7 3.40 650 9/6 14 3.60 650 9/6 7 3.40 100 9/11 14 3.55 600 9/13 14 3.55 300 当月累计: 3,000 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注:1.中国央行2012年春节长假前公开进行逆回购招标,为公开市场提供 了新的常规操作工具,因此在表格中新增逆回购未到期统计数据. 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完) --整理 边竞; 审校 冉莹