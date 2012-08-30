〔中国公开市场〕9月央票和正回购到期560亿元,逆回购到期3,000亿元

路透上海8月30日电---据路透统计显示,中国央行公开市场9月央票和正回购到期量合计560亿元人民币,环比8月下降逾四成;此外,按截至本周的操作数据统计,9月的逆回购到期量为3,000亿元.合并计算,当月公开市场到期回笼资金2,440亿元.

其中,9月央票到期量为160亿元,正回购到期量为400亿元.

随着紧张的市场流动性逐步缓和,央行本周公开市场逆回购操作力度明显减弱,当周并转为净回笼,终结此前连续三周的净投放.而央行新增28天期逆回购需求申报,则预示逆回购正逐步常态化,短期降准可能性再削弱.[ID:nSB1749676]

以下为2012年9月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量

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2012/9/1-9/7 30 200 -2,100 -1,870

9/8-9/14 100 150 -900 -650

9/15-9/21 10 50 -- 60

9/22-9/28 20 -- -- 20

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160 400 -3,000 -2,440

注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.

2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴/张喜良

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