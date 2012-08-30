(重发)伊斯兰革命以来首位埃及领导人访问伊朗

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(重发以指明本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜8月30日电---埃及总统穆尔西周四抵达德黑兰，成为1979年伊朗伊斯兰革命以来首位访问该国的埃及领导人。
伊朗官方电视台播放了穆尔西在德黑兰梅赫拉巴德机场受到热烈欢迎的画面。他将出席在伊朗举行的不结盟运动峰会。峰会将于本周五结束。
因埃及支持被推翻的伊朗君主且与以色列达成和平协议，伊朗伊斯兰革命后埃及和伊朗的外交关系立即中断。
成为总统后，穆尔西迄今拒绝回答是否将提升与伊朗关系的问题，但表示将寻求更加平衡的外交政策。（完）
--编译：程芳; 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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