(重发)伊斯兰革命以来首位埃及领导人访问伊朗

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路透迪拜8月30日电---埃及总统穆尔西周四抵达德黑兰，成为1979年伊朗伊斯兰革命以来首位访问该国的埃及领导人。

伊朗官方电视台播放了穆尔西在德黑兰梅赫拉巴德机场受到热烈欢迎的画面。他将出席在伊朗举行的不结盟运动峰会。峰会将于本周五结束。

因埃及支持被推翻的伊朗君主且与以色列达成和平协议，伊朗伊斯兰革命后埃及和伊朗的外交关系立即中断。

成为总统后，穆尔西迄今拒绝回答是否将提升与伊朗关系的问题，但表示将寻求更加平衡的外交政策。（完）