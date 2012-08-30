〔中德经贸〕中国愿有条件购买欧盟政府债券,中德支持扩大人民币贸易结算

路透北京8月30日电---新华社援引中国总理温家宝称,在全面评估风险的前提下,中国愿意继续购买欧盟政府债券.

新华英文报导并引述温家宝的话称,中国将加强与欧盟、欧洲央行(ECB)、有关货币基金以及主要国家的沟通和磋商,以协助欧盟成员国度过债务危机的难关.

德国总理梅克尔今明两日对中国进行正式访问,与温家宝共同主持第二轮中德政府磋商.

两国发表的联合声明称,有意支持两国金融机构和企业在双边贸易和投资中使用人民币和欧元.

同时,双方欢迎德国银行对中国银行间债市进行投资,德资和中资银行的人民币结算,以及在德国境内发行人民币计价的金融产品.(完)