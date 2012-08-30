海豹队员出书曝光击毙拉登细节 与官方说法有出入

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月29日电---曾参与击毙本·拉登行动的美国海豹突击队成员将出书披露行动细节。书中称，拉登从卧室门往外看时，头部中枪。这与奥巴马政府对此次行动的描述有出入。
这本书名为《不简单的一天》（No Easy Day），将于9月4日出版。据读过该书的消息人士称，海豹队员在突袭行动中发现拉登的时候，他未持武器。
此书作者化名马克·欧文。书中称，当时拉登正从卧室门往外看，然后头部中枪。
而当初在此次突袭行动后，白宫反恐顾问布伦南（John Brennan）起初表示，拉登与海豹突击队交火。
一天后白宫又换了说法，称拉登未持武器，但在卧室内拒捕。
美国国家安全委员会发言人威尔多（Tommy Vietor）拒绝就此书置评。
他说：“就像奥巴马总统那晚说的，本·拉登得到了应有的下场。我们感谢执行了此次行动的人们，他们表现出了专业素质、爱国主义和无与伦比的勇气。”
国防部特种作战司令部发言人奈伊（Tim Nye）称，国防部官员正在审视该书内容，以确定是否含有保密信息，并判断是否可以或应该对该书作者采取措施，根据海豹部队规定，该书作者在此书出版前本应提交审查。
但一名密切关注此事的官员称，当局可能难以对该书作者提起诉讼，因为奥巴马政府也发布了很多关于突袭行动的详细信息。
欧文称，他撰写此书无意损害国家安全。出版商Dutton称，此书原本定于“911”纪念日出版，但后来由于读者需求旺盛而提前一周出版。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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