朝鲜需改革以赢得中国投资--韩国央行

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔8月30日电---韩国央行周四表示，如果朝鲜渴望获得中国的资金，就需要使投资该国经济变得更为容易。

朝鲜新领导层最近数周发出计划改革该国经济的信号，但改革将主要依赖中国而推行。

韩国央行公布的一份研究报告称，如果改革成功，来自中国的制造业投资或帮助朝鲜改头换面。据联合国估计，朝鲜当前的实际全国产出甚至比20年前还少。

但报告称朝鲜在效仿中国改革计划经济方面还有很长的路要走。改革计划经济也是中国国务院总理温家宝近期在与朝鲜二号人物张成泽会晤时提到的问题。

韩国央行报告称：“中国暗示，为活跃经济特区，需要制定更有利于市场的监管制度。”

“这从温家宝与张成泽会晤时的评论中看得出来，会谈强调朝鲜应通过将市场原则融合到房地产和税收等支持规定中，为企业提供更有利的条件。”

一名消息人士称，朝鲜年轻领导人金正恩的姑父张成泽本月早些时候访华，要求中国同意金正恩9月对中国进行正式国事访问。

他还寻求让中国对朝鲜进行更多投资。此前，朝鲜正式宣布修改针对中朝边境两经济特区的投资法。（完）