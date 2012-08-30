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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 13:53 BJT

〔台湾股市〕微幅收低,面板制造商类股逆势走高

路透台北8月30日电---台湾股市周四收低0.27%,跟随地区股市在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克演讲前夕的跌势,包括油电燃气类股.TOGI在内的防御类股领跌.

加权股价指数.TWII跌19.71点,报7,371.44点.

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