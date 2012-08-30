《汇市简讯》美元兑日圆在78.50左右仍有日本人士的买单

0546 GMT * 美元兑日圆从78.50附近开始有稳健买单 * 可能是日本进口商与投资者买单均有 * 停止单仍在78.25下方,78.00与77.90之下,但未囿于区间 * 79.00之前仍有卖单,停止单在其上方,在79.20-40之间 * 欧元兑日圆从99.00下方开始有卖单,其上有一些停止单.(完) --编译 隋芬;审校 戴素萍 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=