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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 14:05 BJT

《汇市简讯》触碰失效期权边界1.2600前方挂有强劲欧元/美元卖盘

0545GMT

* 触碰失效期权边界1.2600前方仍有欧元/美元卖盘

* 该水准上方有停止单

* 1.2500下方至1.2450一路有买单,1.2500下方也有一些停止单

* 欧元/澳元短期多仓的解除,有助于限制欧元/美元

--编译 白云;审校 张明钧

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