《汇市简讯》澳元/美元小涨,追随欧元升势

0601GMT * 澳元小幅上涨,追随欧元升势,此前中德双方领导人发表关于中国和欧元区的乐观言论[ID:nSB1751972] * 中国总理温家宝称,在全面评估风险的前提下,中国愿意继续购买欧盟政府债券 * 温家宝称与梅克尔会晤后,相信欧盟政府有智慧来战胜危机 * 温家宝称,中国将加强与欧盟、欧洲央行(ECB)、有关货币基金以及主要国家的沟通和磋商,以协助欧盟成员国度过债务危机的难关.(完) --编译 兰秀娟;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=