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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 14:13 BJT

〔日本股市〕日经指数跌破9000点,并创下两周收盘低位

路透东京8月30日电---日本股市日经指数周四跌破9000点,并创两周收盘低位,因市场担忧美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五不会暗示即将采取刺激行动.

日经指数.N225下跌1%,收报8,983.78点,不过尚持守在200日移动均线切入位8,977.15点上方.

东证股价指数.TOPX下滑0.8%,至743.79点.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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