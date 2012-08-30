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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 14:18 BJT

〔韩国股市〕收低1.2%,有关美联储祭出刺激举措的憧憬消退

路透首尔8月30日电---韩国股市周四收低,因有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克本周五将强烈暗示祭出刺激举措的憧憬消退.

权重股三星电子(005930.KS)收跌1.2%,现代汽车(005380.KS)收平,现代汽车周四与其韩国工会领导人达成初步薪资协议.

综合股价指数.KS11收跌1.2%,报1,906.38点.(完)

--编译 许娜;审校 蔡美珍

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