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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 14:31 BJT

〔澳洲股市〕收跌至两周低点,力拓逾三年来首次跌破50澳元

路透墨尔本8月30日电---澳洲股市周四收跌0.9%至两周低点,铁矿石价格下跌打击矿业股,全球第二大铁矿石生产商力拓(RIO.AX),三年多来股价首次跌破每股50澳元.

铁矿石价格跌至每吨90美元左右,连续第10天下跌.

力拓大跌3.8%,收报48.63澳元.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数收低40.7点,至4,315.7点.澳股周三收跌3点.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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