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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 14:43 BJT

〔澳新汇市〕澳元挫至一个月低位,澳洲公债价格跳涨

路透惠灵顿/悉尼8月30日电---澳元和澳洲公债收益率(殖利率)周四均挫至一个月低位,因为对全球成长的忧虑挥之不去,而且大宗商品价格下滑,盖过了澳洲资源板块迎来一系列创纪录投资的利好影响.

澳洲三年期公债合约YTTc1跳涨至97.520,为8月初以来的最高位,隐含收益率最新报2.51%.

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