版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 30日 星期四 14:46 BJT

《汇市简讯》欧元/美元买单分别在1.2520-25和1.2500

0634GMT

* 欧元/美元在1.2500和1.2470下方挂有停止单

* 在1.2570-80挂有卖单,在1.2600期权障碍之前也有卖单,其上有停止单

* 请留意:100日移动均线切入位1.2589,趋势阻力位1.2575,以及8月28日低点1.2465.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐