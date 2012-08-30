《汇市简讯》欧元/美元买单分别在1.2520-25和1.2500

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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* 欧元/美元在1.2500和1.2470下方挂有停止单
* 在1.2570-80挂有卖单,在1.2600期权障碍之前也有卖单,其上有停止单
* 请留意:100日移动均线切入位1.2589,趋势阻力位1.2575,以及8月28日低点1.2465.(完)
--编译 肖群英;审校 艾茂林
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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