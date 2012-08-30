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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 14:48 BJT

《汇市简讯》欧元/美元交易商等待杰克森霍尔会议的来临

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* 距离周五的杰克森霍尔会议不到一天.亚洲盘走势限于窄幅区间波动,欧洲盘料也将延续这种行情.

* 欧元/澳元的买盘也对欧元/美元走势构成支撑,但市场关注点在中国和澳元走软.

* 企业的欧元/美元卖单聚集在1.2560上方,自1.2580开始有期权相关卖盘.

* 期权障碍在1.2600.同时,100日移动均线切入位在1.2589.大型停止单设在1.2600上方.

* 系统停止单设在1.2490.小时云区图支撑在1.2420-40.同时,100小时移动均线切入位在1.2528.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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