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市场报道 | 2012年 8月 30日 星期四 15:15 BJT

《汇市简讯》英镑/美元或升向1.5900

0645GMT

* 短期技术支撑位助推英镑/美元涨势

* 200小时移动均线切入位在1.5801,55日和100小时移动均线为1.5813

* 区间交易员关注1.5860上方的停止单.小时图云区在1.5793-08之间

* 逐步上涨升向1.5900,在此上方,公司/外汇储备经理伺机抛售

* 英国将于0830GMT公布M4货供额/抵押贷款数据,预料对英镑汇价几无影响.(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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