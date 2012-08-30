〔中国债市〕人民币利率互换窄幅波动,暂缺下行动力因逆回购利率坚挺

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海8月30日电---中国人民币利率互换(IRS)周四窄幅波动.公开市场逆回购操作已进入常态化,降准预期恐继续降温,而逆回购利率较为坚挺,抑制了货币市场利率的回落空间,IRS因此也暂缺下行动力.
交易员并指出,28天逆回购在昨日报需求后,今日并未现身,但这仍反映了央行继续滚动逆回购操作的意图,短期内政策放松预期可能再次落空.
"(IRS报价)跟昨天差不多吧,早上先下去一点,后来又回来了,"上海一银行交易员称.
他认为,尽管资金面有所回暖,央行仍将逆回购利率定在较高位置,这支撑货币市场利率高位运行,如果逆回购利率没有明显松动,IRS也难有走跌机会.
中国央行公开市场周四进行的七天和14天逆回购规模较上周同期明显减少,但利率均持稳.目前银行间市场资金面依旧宽松,质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜续跌,七天品种涨幅则大幅缩减.[CN/CN][CN/MMTCN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.3000/ 3.4243 3.0558/ 3.1525 3.0283/ 3.1200 3.0417/ 3.1383 3.0433/3.2950
周三 3.2929/ 3.4071 3.0558/ 3.1508 3.0333/ 3.1267 3.0433/ 3.1417 3.0450/3.2950
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变动+0.0071/+0.0172 0/+0.0017 -0.0050/-0.0067 -0.0016/-0.0034 -0.0017/0
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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