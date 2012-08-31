〔中国债市〕人民币利率互换短端略升,短期走势料随回购利率而动

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海8月31日电---中国人民币利率互换(IRS)周五短端略升,但中长端持稳.公开市场启动28天逆回购需求申报令货币政策预期再次降温,IRS缺乏回落动力,短期走势将主要随二级市场回购利率而动.
交易员并指出,明日将公布8月官方制造业采购经理人指数(PMI),但市场对宏观数据预期已反应得较为充分,除非数据大幅超预期,否则也很难对IRS走势构成实质性影响.
"今天也就一年的有2-3个点的涨幅,两年以上的基本没动,感觉大家都没什么方向,"上海一银行交易员称.
他认为,如果将IRS与七天回购利率水平比较,显然目前的IRS偏低,但从隔夜和14天回购利率来看,IRS的定位又相对合理,这令机构对后市走向较为迷惑,只有等待回购利率未来走势清晰后,IRS的趋势才能明确.
银行间市场周五资金依旧宽松,主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS全线下行,其中隔夜品种跌逾30基点(bp),向2%低位靠拢,与七天期品种的点差亦扩至逾140bp高点.[CN/CN]
接受路透调查的17位分析师预估中值显示,中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI料将回落至荣枯线分水岭,创下九个月低点.虽然历史数据显示8月官方PMI往往回升,但当前中国经济下行压力较大,导致制造业匮乏回暖动力.[ID:nSB1747558]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.3160/ 3.4160 3.0663/ 3.1563 3.0425/ 3.1350 3.0500/ 3.1488 3.0660/ 3.2570
周四 3.3000/ 3.4243 3.0558/ 3.1525 3.0283/ 3.1200 3.0417/ 3.1383 3.0433/ 3.2950
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变动+0.0160/-0.0083 +0.0105/+0.0038 +0.0142/+0.0150 +0.0083/+0.0105 +0.0227/-0.0380
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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