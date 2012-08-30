版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 15:18 BJT

〔全球金市〕金价陷于窄幅波动,市场静待贝南克讲话

路透新加坡8月30日电---金价周四走坚,但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克可能引发第三轮量化宽松措施预期的讲话前,金价陷于窄幅区间内波动.

此前,数据显示第二季美国经济状况要稍好于最初的预想,并且褐皮书显示7月和8月初经济继续缓慢成长.而如果贝南克周五的讲话令市场失望,那么金价也面临遭遇卖压的风险.

0641GMT时,现货金XAU=上涨0.24%,报每盎司1,659.90美元,距离周一触及的四个半月高位1,676.45美元不远.周一,投资者因预期美联储将进一步放松货币政策而买入黄金.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐