〔全球金市〕金价陷于窄幅波动,市场静待贝南克讲话

路透新加坡8月30日电---金价周四走坚,但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克可能引发第三轮量化宽松措施预期的讲话前,金价陷于窄幅区间内波动.

此前,数据显示第二季美国经济状况要稍好于最初的预想,并且褐皮书显示7月和8月初经济继续缓慢成长.而如果贝南克周五的讲话令市场失望,那么金价也面临遭遇卖压的风险.