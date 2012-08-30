〔全球金市〕金价陷于窄幅波动,市场静待贝南克讲话

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡8月30日电---金价周四走坚,但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克可能引发第三轮量化宽松措施预期的讲话前,金价陷于窄幅区间内波动.
此前,数据显示第二季美国经济状况要稍好于最初的预想,并且褐皮书显示7月和8月初经济继续缓慢成长.而如果贝南克周五的讲话令市场失望,那么金价也面临遭遇卖压的风险.
0641GMT时,现货金XAU=上涨0.24%,报每盎司1,659.90美元,距离周一触及的四个半月高位1,676.45美元不远.周一,投资者因预期美联储将进一步放松货币政策而买入黄金.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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