〔表格〕外资在韩国股市卖超1,395亿韩元,为连续第三日卖超

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透首尔8月30日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超1,395亿韩元,为连续第三日卖超,三天累计卖超3,226亿韩元(2.8462亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
-------------------------------------------------
8月30日 -139.5 -192.7 320.9
8月29日 -84.3 189.5 -101.3
8月28日 -98.8 -61.2 158.6
8月27日 348.9 -151.5 -160.7
8月24日 -223.5 47.3 183.3
8月23日 77.9 -62.2 -6.1
8月22日 177.7 -168.0 10.9
8月21日 250.9 -58.4 -176.4
8月20日 7.7 28.7 -37.0
8月17日 491.6 -20.0 -241.4
8月16日 321.8 -107.7 -196.7
8月14日 390.0 -54.7 -324.9
8月13日 238.8 -231.3 -5.7
8月10日 621.3 -265.8 -333.4
8月 9日 1,474.3 -112.4 -1,325.2
-------------------------------------------------
本月以来 4,933.7 -416.8 -4,090.0
-------------------------------------------------
今年以来 11,603.4 2,530.7 -10,100.1
------------------------------------------------- (完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)