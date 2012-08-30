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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 16:00 BJT

《汇市简讯》澳元/美元期权波动率上扬,因澳元走低

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* 中国中小企业债务持续上升疑虑和铁矿石价格疲弱,打击了澳元

* 澳元/美元跌落周二低位/支撑位1.0345,在亚洲时段跌至1.0318,推动期权波动率升高

* 一个月期澳元/美元价平选择权波动率最新报9.8%,上日为9.55%,行权价1.05的一个月期权波动率为9.3%

* 日线图和小时图显示,一个月期实际波动率仅为6.3%和7.7%

* 三个月期波动率目前报10.7%,一年期波动率报12.65%,波段的数年低位在9.8%,8月初在12.25%

* 三个月期实际波动率为8.4%,但一年期实际波动率表明,隐含波动率估值公允.(完)

--编译 肖群英;审校 蔡美珍

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