《汇市简讯》澳元/美元期权波动率上扬,因澳元走低

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
0726GMT
* 中国中小企业债务持续上升疑虑和铁矿石价格疲弱,打击了澳元
* 澳元/美元跌落周二低位/支撑位1.0345,在亚洲时段跌至1.0318,推动期权波动率升高
* 一个月期澳元/美元价平选择权波动率最新报9.8%,上日为9.55%,行权价1.05的一个月期权波动率为9.3%
* 日线图和小时图显示,一个月期实际波动率仅为6.3%和7.7%
* 三个月期波动率目前报10.7%,一年期波动率报12.65%,波段的数年低位在9.8%,8月初在12.25%
* 三个月期实际波动率为8.4%,但一年期实际波动率表明,隐含波动率估值公允.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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