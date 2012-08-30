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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 15:45 BJT

〔国际油市〕布兰特原油小升向113美元,市场等待贝南克讲话

路透新加坡8月30日电---布兰特原油周四小幅升向每桶113美元,本周稍晚将有一场央行官员会议,市场将从此次会议中搜寻有关提振全球经济增速举措的线索,同时,挪威石油工人可能发动罢工亦支撑油价.

布兰特原油日内稍早下滑,因为墨西哥湾的石油设施基本未受风暴影响.

美国原油期货下跌,因为美国库存意外增加,而且战略石油储备可能释放的消息,均令油价承压.

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